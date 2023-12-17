Посол Турции заявил о сохранении формата «все включено» в отелях в 2024 году

«Очень много российских туристов едут в Турцию. В стране есть различные типы размещения. “Все включено” — один из них. Я уверен, что отели, которые предоставляют формат размещения по типу “все включено”, продолжат это делать в следующем году. Будут возможности для такого типа размещения», — сказал он, комментируя инициативу о возможном пересмотре этого формата.