Что произошло в Иркутске в ночь на 18 декабря 2023 года: последние новости

17 декабря днем в жилом доме на Байкальской улице в Иркутске произошел пожар, вызванный майнинговой машинкой. Хозяева квартиры, где возник пожар, немедленно вызвали пожарных по номеру 101. На место происшествия были направлены три пожарных расчета.
В районе 1678 км автодороги Р-255 «Сибирь» Заларинского района утром, 17 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры. На месте происшествия работали инспекторы дорожной полиции.
За один лишь день, 16 декабря, в Иркутской области произошло 32 пожара, требующих оперативного вмешательства пожарных. В результате удалось спасти трех людей от пламени. Однако есть один погибший.