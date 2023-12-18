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Водителей начнут штрафовать за популярное действие: новости понедельника

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря, ФедералПресс. В следующем году российских водителей ждут нововведения в ПДД. Появятся не только новые штрафы, но и будут увеличены размеры уже существующих.
машины
Источник: РИА "ФедералПресс"

Так, среди новых наказаний для автомобилистов — штраф за мойку автомобиля во дворе. Наказание предусматривает штраф в размере 1000 — 2000 рублей, передает PrimaMedia.

Как рассказал автоэксперт Александр Шумский, нарушителей будут штрафовать еще до того, как они начнут движение.

Стоит отметить, что это всего лишь одно из изменений, которое вступит в силу в следующем году. Чтобы избежать неприятных последствий, водителям следует внимательно следить за изменениями в КоАП, которые предусматривают введения новых правил и штрафов.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, почему в Хабаровске резко взлетели цены на автомобильное топливо.

ГИБДД
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