Водителей начнут штрафовать за популярное действие: новости понедельника

Так, среди новых наказаний для автомобилистов — штраф за мойку автомобиля во дворе. Наказание предусматривает штраф в размере 1000 — 2000 рублей, передает PrimaMedia.
Как рассказал автоэксперт Александр Шумский, нарушителей будут штрафовать еще до того, как они начнут движение.
Стоит отметить, что это всего лишь одно из изменений, которое вступит в силу в следующем году. Чтобы избежать неприятных последствий, водителям следует внимательно следить за изменениями в КоАП, которые предусматривают введения новых правил и штрафов.
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