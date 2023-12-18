Новое изобретение ученых позволит экономить на ЖКХ

В холодной стране приходится тратить много средств на то, чтобы просто обогреть помещения зимой, как жилые, так и производственные и административные. Но ученые из Саратова разработали устройство, которое поможет сильно снизить затраты на отопление, рассказали в пресс-службе Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Ю. А. Гагарина.
Как объяснили ученые, они разработали устройство для вентиляции помещений, которое передает тепло из выходящего потока воздуха входящему. Таким образом внутрь помещения поступает уже теплый воздух и его не надо дополнительно нагревать, рассказали специалисты. При этом, кроме обмена температурой происходит и обмен влагой, что позволяет регулировать не только температуру, но и влажность воздуха внутри помещения, отметили в университете.
Специалисты рассказали, что устройство можно устанавливать в административных, жилых и производственных зданиях. При наличии источников тепла и хорошей теплоизоляции помещения можно полностью отказаться от центрального отопления, подчеркнули в СГТУ. Таким образом, счета будут приходить только за электроэнергию, отметили эксперты.
В СГТУ рассказали, что при широком использовании новая разработка может заменить существующие системы отопления, пишет ТАСС (16+).
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