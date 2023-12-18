Новое изобретение ученых позволит экономить на ЖКХ

Как объяснили ученые, они разработали устройство для вентиляции помещений, которое передает тепло из выходящего потока воздуха входящему. Таким образом внутрь помещения поступает уже теплый воздух и его не надо дополнительно нагревать, рассказали специалисты. При этом, кроме обмена температурой происходит и обмен влагой, что позволяет регулировать не только температуру, но и влажность воздуха внутри помещения, отметили в университете.