В Хабаровске до Нового года электрички будут ездить по новому расписанию

Пригородные поезда Хабаровска до конца года будут работать по измененному графику. По понедельникам и пятницам электрички будут опережать обычный график на час с лишним, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Так, электричка № 6803 «Хор — Хабаровск-1» и № 6804 «Хабаровск −1 -Хор» 15,18,22,25,29 декабря будет работать на 1 час 6 минут раньше расписания, — сообщает АО «Экспресс Приморья».
Поезда №№ 6807 и 6808 между Хабаровском и Хором будут ходить раньше на 1 час 11 минут. А электричка № 6862 (6864)/6838 «Облучье — Биробиджан — Хабаровск» опередит график на 1 час 20 минут.