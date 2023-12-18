Новокузнецкий «Металлург» вернулся в топ-16 претендентов на выход в плей-офф. Однако положение шаткое, ведь среди кандидатов на борьбу за главный трофей PARI Всероссийской хоккейной лиги — Кубок Петрова — команда пока занимает последнее место.
Прошедшая домашняя серия игр для «металлургов» началась успешно: нефтекамский «Торос» уступил со счётом 1:4, гости из Набережных Челнов — «Челны» потерпели поражение — 1:10. Ижевская «Ижсталь» проиграла 2:3. Начавшую формироваться победную серию прервал один из лидеров турнирной таблицы — пермский «Молот», обыграв новокузнечан со счётом 5:2.
«У нас практически ничего не получалось. Не в оправдание, а констатация фактов, что сложный график на самом деле. У “Молота” было больше дней на восстановление, подготовку. Они просто свежей были, у нас элементарно сил не хватило. Хорошо, что до конца поборолись, но много глупостей и ошибок наделали, это так и бывает. Нужно сделать правильные выводы», — прокомментировал главный тренер «Металлурга» Валерий Белов.
В 37 играх новокузнецкая команда набрала 43 очка. Такое же количество баллов у «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. Укрепление или ослабление позиций «Металлурга» зависит от того, с каким успехом завершится очередная выездная серия матчей.