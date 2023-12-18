«Металлург» вернулся в топ-16 претендентов на выход в плей-офф

«У нас практически ничего не получалось. Не в оправдание, а констатация фактов, что сложный график на самом деле. У “Молота” было больше дней на восстановление, подготовку. Они просто свежей были, у нас элементарно сил не хватило. Хорошо, что до конца поборолись, но много глупостей и ошибок наделали, это так и бывает. Нужно сделать правильные выводы», — прокомментировал главный тренер «Металлурга» Валерий Белов.