Приметы на Саввин день: что нельзя делать 18 декабря 2023 года

В народном календаре праздник называется Саввин день — в эту дату считается, что зима окончательно вступает в свои права.
Что можно делать 18 декабря:
держать под контролем эмоции;в старину незамужние девушки начинали вышивать полотенце. Считалось, чем быстрее она его закончит, тем быстрее выйдет замуж;
Что нельзя делать 18 декабря:
в старину в этот день считалось, что не нужно работать, весь труд будет бесполезен;посещать дома малознакомых людей, а также приглашать к себе домой таких людей;беременным мыть голову;
Народные приметы:
если собака много спит и мало кушает, то стоит ждать вьюгу и снегопад;снегирь поет — к снегу и слякоти;белки спускаются с деревьев на землю — к оттепели.