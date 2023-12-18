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Приметы на Саввин день: что нельзя делать 18 декабря 2023 года

В понедельник, 18 декабря, чтят память святого Саввы.
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В народном календаре праздник называется Саввин день — в эту дату считается, что зима окончательно вступает в свои права.

Что можно делать 18 декабря:

держать под контролем эмоции;в старину незамужние девушки начинали вышивать полотенце. Считалось, чем быстрее она его закончит, тем быстрее выйдет замуж;

Что нельзя делать 18 декабря:

в старину в этот день считалось, что не нужно работать, весь труд будет бесполезен;посещать дома малознакомых людей, а также приглашать к себе домой таких людей;беременным мыть голову;

Народные приметы:

если собака много спит и мало кушает, то стоит ждать вьюгу и снегопад;снегирь поет — к снегу и слякоти;белки спускаются с деревьев на землю — к оттепели.