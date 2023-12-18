Где в Кемерове работают ёлочные базары?

Рассказываем, где в Кемерове можно купить живую ёлку.
В этом году во всех районах Кемерова определены 76 мест продажи ёлок и хвойных букетов. Торговать новогодними деревьями будут до 31 декабря.
Центральный район.
ул. Кирова, юго-западнее дома № 41.
ул. Кирова, юго-восточнее строения № 37.
пр. Ленина, южнее строения № 90/1.
пр. Ленина, севернее дома № 105.
пр. Октябрьский, севернее дома № 9.
пр. Октябрьский, юго-восточнее дома № 34.
пр. Московский, севернее строения № 11.
пр. Ленина, севернее дома № 75.
пр. Ленина, севернее № 85.
пр. Ленина, севернее № 117.
ул. Терешковой, северо-западнее строения № 22а.
Ленинский район.
пр. Ленина, западнее строения № 116.
пр. Ленина, северо-западнее дома № 139.
пр. Ленина, пересечение с пр. Ленинградский, юго-восточнее дома № 28а.
пр. Ленинградский, 30/2, юго-западнее автостоянки.
ул. Тухачевского, юго-западнее дома № 56.
пр. Октябрьский, южнее дома № 68.
пр. Октябрьский, восточнее дома № 78.
пр. Химиков, северо-западнее дома № 41.
пр. Химиков, пересечение с пр. Ленинградским, северо-западнее строения № 30.
пр. Комсомольский, восточнее дома № 71.
ул. Ворошилова, юго-западнее дома № 10а.
ул. Марковцева, юго-восточнее дома № 20.
пр. Ленинградский, северо-западнее дома № 22.
пр. Химиков пересечение с б-ром Строителей, юго-западнее дома № 40.
Заводский район.
ул. Базовая, юго-восточнее дома № 5б.
ул. Двужильного, севернее дома № 6.
ул. Двужильного, южнее дома № 9 к 3.
ул. Двужильного, северо-восточнее дома № 32.
ул. 2-я Камышинская, юго-восточнее дома № 35.
пр. Кузнецкий, юго-западнее дома № 108.
пр. Ленина, северо-западнее дома № 49.
пр. Молодёжный, юго-восточнее дома № 2.
пр. Молодёжный, южнее строения № 2а.
пр. Молодёжный, севернее дома № 9.
пр. Молодёжный, юго-восточнее дома № 10.
пр. Молодёжный, севернее дома № 15.
ул. Патриотов, северо-восточнее дома № 29.
ул. Патриотов, юго-западнее дома № 30.
ул. Патриотов, юго-западнее дома № 32.
ул. Пролетарская, северо-восточнее дома № 3.
ул. Радищева, юго-западнее дома № 4.
ул. Радищева, восточнее дома № 6.
ул. Радищева, южнее дома № 11.
ул. Свободы, юго-западнее дома № 19.
ул. Сибиряков-Гвардейцев, северо-западнее дома № 11.
ул. Сибиряков-Гвардейцев, южнее дома № 16.
ул. Тухачевского, восточнее дома № 45 В.
ул. Дружбы, западнее дома № 30.
ул. Соборная, северо-восточнее дома № 23.
Рудничный район.
пр. Шахтёров, восточнее здания № 45.
пр. Шахтёров, севернее здания № 54б.
пр. Шахтёров, северо-западнее здания № 48.
пр. Шахтёров, западнее здания № 58.
пр. Шахтёров, юго-западнее дома № 58.
пр. Шахтёров, северо-западнее здания № 74.
пр. Шахтёров, севернее здания № 85.
пр. Шахтёров, юго-восточнее здания № 91.
пр. Шахтёров, восточнее здания № 97.
пр. Шахтёров, восточнее здания № 107.
ул. Серебряный бор, южнее здания № 1.
ул. Волкова, южнее дома № 41.
Кировский район.
ул. Григорьева, северо-восточнее строения № 5.
ул. Леонова, юго-восточнее дома № 17.
ул. Халтурина, юго-восточнее домов № 35а.
ул. Инициативная, юго-западнее дома № 35.
ул. Металлистов, севернее строения № 4б.
ул. Леонова, восточнее строения № 13а.
ул. Инициативная, юго-восточнее дома № 1.
Ж. р. Ягуновский, Пионер.
ул. Белозёрная, западнее дома № 40 В.
ул. Белозёрная, северо-восточнее дома № 44.
ул. Марата, юго-западнее строения № 12.
ул. Пионер, юго-западнее дома № 11а.
Ж. р. Кедровка, Промышленновский.
ул. Новогодняя, юго-западнее дома № 14.
Ж. р. Лесная Поляна.
б-р Осенний, севернее дома № 3.
ул. Щегловская, западнее здания № 1.
Источник: администрация г. Кемерово.