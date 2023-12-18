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Где в Кемерове работают ёлочные базары?

Рассказываем, где в Кемерове можно купить живую ёлку.

Рассказываем, где в Кемерове можно купить живую ёлку.

В этом году во всех районах Кемерова определены 76 мест продажи ёлок и хвойных букетов. Торговать новогодними деревьями будут до 31 декабря.

Центральный район.

ул. Кирова, юго-западнее дома № 41.

ул. Кирова, юго-восточнее строения № 37.

пр. Ленина, южнее строения № 90/1.

пр. Ленина, севернее дома № 105.

пр. Октябрьский, севернее дома № 9.

пр. Октябрьский, юго-восточнее дома № 34.

пр. Московский, севернее строения № 11.

пр. Ленина, севернее дома № 75.

пр. Ленина, севернее № 85.

пр. Ленина, севернее № 117.

ул. Терешковой, северо-западнее строения № 22а.

Ленинский район.

пр. Ленина, западнее строения № 116.

пр. Ленина, северо-западнее дома № 139.

пр. Ленина, пересечение с пр. Ленинградский, юго-восточнее дома № 28а.

пр. Ленинградский, 30/2, юго-западнее автостоянки.

ул. Тухачевского, юго-западнее дома № 56.

пр. Октябрьский, южнее дома № 68.

пр. Октябрьский, восточнее дома № 78.

пр. Химиков, северо-западнее дома № 41.

пр. Химиков, пересечение с пр. Ленинградским, северо-западнее строения № 30.

пр. Комсомольский, восточнее дома № 71.

ул. Ворошилова, юго-западнее дома № 10а.

ул. Марковцева, юго-восточнее дома № 20.

пр. Ленинградский, северо-западнее дома № 22.

пр. Химиков пересечение с б-ром Строителей, юго-западнее дома № 40.

Заводский район.

ул. Базовая, юго-восточнее дома № 5б.

ул. Двужильного, севернее дома № 6.

ул. Двужильного, южнее дома № 9 к 3.

ул. Двужильного, северо-восточнее дома № 32.

ул. 2-я Камышинская, юго-восточнее дома № 35.

пр. Кузнецкий, юго-западнее дома № 108.

пр. Ленина, северо-западнее дома № 49.

пр. Молодёжный, юго-восточнее дома № 2.

пр. Молодёжный, южнее строения № 2а.

пр. Молодёжный, севернее дома № 9.

пр. Молодёжный, юго-восточнее дома № 10.

пр. Молодёжный, севернее дома № 15.

ул. Патриотов, северо-восточнее дома № 29.

ул. Патриотов, юго-западнее дома № 30.

ул. Патриотов, юго-западнее дома № 32.

ул. Пролетарская, северо-восточнее дома № 3.

ул. Радищева, юго-западнее дома № 4.

ул. Радищева, восточнее дома № 6.

ул. Радищева, южнее дома № 11.

ул. Свободы, юго-западнее дома № 19.

ул. Сибиряков-Гвардейцев, северо-западнее дома № 11.

ул. Сибиряков-Гвардейцев, южнее дома № 16.

ул. Тухачевского, восточнее дома № 45 В.

ул. Дружбы, западнее дома № 30.

ул. Соборная, северо-восточнее дома № 23.

Рудничный район.

пр. Шахтёров, восточнее здания № 45.

пр. Шахтёров, севернее здания № 54б.

пр. Шахтёров, северо-западнее здания № 48.

пр. Шахтёров, западнее здания № 58.

пр. Шахтёров, юго-западнее дома № 58.

пр. Шахтёров, северо-западнее здания № 74.

пр. Шахтёров, севернее здания № 85.

пр. Шахтёров, юго-восточнее здания № 91.

пр. Шахтёров, восточнее здания № 97.

пр. Шахтёров, восточнее здания № 107.

ул. Серебряный бор, южнее здания № 1.

ул. Волкова, южнее дома № 41.

Кировский район.

ул. Григорьева, северо-восточнее строения № 5.

ул. Леонова, юго-восточнее дома № 17.

ул. Халтурина, юго-восточнее домов № 35а.

ул. Инициативная, юго-западнее дома № 35.

ул. Металлистов, севернее строения № 4б.

ул. Леонова, восточнее строения № 13а.

ул. Инициативная, юго-восточнее дома № 1.

Ж. р. Ягуновский, Пионер.

ул. Белозёрная, западнее дома № 40 В.

ул. Белозёрная, северо-восточнее дома № 44.

ул. Марата, юго-западнее строения № 12.

ул. Пионер, юго-западнее дома № 11а.

Ж. р. Кедровка, Промышленновский.

ул. Новогодняя, юго-западнее дома № 14.

Ж. р. Лесная Поляна.

б-р Осенний, севернее дома № 3.

ул. Щегловская, западнее здания № 1.

Источник: администрация г. Кемерово.