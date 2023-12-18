Как в Крыму будет работать скорая помощь на новогодние праздники

«Люди нередко стремятся в последний день года вылечиться от того, чем болеют уже в течение месяца. Есть случаи, обычно в последние три часа, позвонит кто-то и скажет: “Вы знаете, я кашляю уже месяц, думал пройдет, а сейчас перестал так думать — пора лечиться”. Самое время сейчас обратиться к участковой службе с жалобами, чтобы Новый год встретить как здоровые люди. Вы это сделать еще успеете», — заключила врач.