Как в Крыму будет работать скорая помощь на новогодние праздники

«У нас усиление режима. Мы специально готовим дополнительные транспортные средства, которых стало больше: в этом году мы получили 46 единиц нового транспорта. Это отечественные 24 УАЗа и 22 “Газели”. Все укомплектованы, оборудованы системой ГЛОНАСС. Это радостное событие, автомобили мы направили и в сельскую местность, в регионы, где имеются труднопроходимые участки», — сказала Буглак.
По ее словам, крымские медики скорой помощи обеспечены всеми необходимыми лекарствами «в полном объеме и даже с избытком в 20% — на случай форс-мажора».
Буглак подчеркнула, что «новогодняя» работа медиков начинается, как правило, уже утром 31 декабря, когда в больницы поступают первые пациенты с отравлениями и травмами. И призвала крымчан быть умеренными в употреблении спиртных напитков и еды.
«Естественно, этот наш праздник связан с чревоугодием, когда мы готовим большое количество еды, которую не всегда успеваем освоить за несколько часов — ставим в холодильник, а через сутки она становится опасной, и начинаются массовые отравления и панкреатит от переедания. А у некоторых людей фальстарт: они встречают Новый год досрочно и начинают перебирать с выпивкой. Пытаются победить алкоголь, но почему-то проигрывают ему. Отсюда и травматизм, и отравления», — констатирует специалист.
Также глава центра скорой помощи рекомендовала крымчанам, которые почувствовали себя заболевшими, не затягивать с походом к врачу до праздников, чтобы не портить их себе и не перегружать врачей в и без того авральные сутки.
«Люди нередко стремятся в последний день года вылечиться от того, чем болеют уже в течение месяца. Есть случаи, обычно в последние три часа, позвонит кто-то и скажет: “Вы знаете, я кашляю уже месяц, думал пройдет, а сейчас перестал так думать — пора лечиться”. Самое время сейчас обратиться к участковой службе с жалобами, чтобы Новый год встретить как здоровые люди. Вы это сделать еще успеете», — заключила врач.