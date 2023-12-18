Стоимость проезда изменится в общественном транспорте Хабаровска с 20 декабря

В Хабаровске 11 декабря комитет по ценам и тарифам принял постановление об установлении предельных максимальных тарифов на проезд в общественном транспорте города. Речь идет об автобусах, троллейбусах и трамваях. Согласно документу, изменения вступят в силу в среду, 20 декабря.
Так, предельный дневной тариф в трамваях и троллейбусах составит 35 рублей, а вечерний — 37 рублей. Это проезд одного пассажира и провоз одного места багажа. Изменения будут касаться маршрутов троллейбусов №№ 1 и 2, трамваев №№ 1, 2 и 5. Вечерний тариф начинается в 20:00.
В тот же день приняли постановление и об изменении цен в автобусах. Стоимость будет той же и коснется она автобусов №№ 1С, 1 Л, 28 и 29П. Тарифы те же — 35 рублей днем и 37 рублей вечером, после 20:00.
Ранее некоторые перевозчики в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приняли решение о повышении цен на проезд из-за выросшей стоимости топлива и запчастей.