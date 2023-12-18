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МЧС Башкирии предупреждает о резком ухудшении погоды

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погоды.
Сейчас в Ричмонде: +13° 4 м/с 94% 742 мм рт. ст. +11°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

По данным ведомства, 18 декабря местами по региону ожидается сильный ветер до 17 м/с, метель.

В ГИБДД Башкирии призвали воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. При движении следует избегать резких маневров и торможений.