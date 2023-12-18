МЧС Башкирии предупреждает о резком ухудшении погоды

По данным ведомства, 18 декабря местами по региону ожидается сильный ветер до 17 м/с, метель.
В ГИБДД Башкирии призвали воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. При движении следует избегать резких маневров и торможений.
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По данным ведомства, 18 декабря местами по региону ожидается сильный ветер до 17 м/с, метель.
В ГИБДД Башкирии призвали воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. При движении следует избегать резких маневров и торможений.