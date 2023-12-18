Жителей трёх районов Хабаровского края ждут перебои с теле- и радиовещанием

Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» информирует об очередных плановых работах на передающем оборудовании, в результате чего в ряде населённых пунктов Хабаровского края будут наблюдаться перебои с теле- и радиовещанием. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», профилактика будет проводиться с 18 по 20 декабря.
Так, 18, 19 и 20 декабря будут временами будут недоступны телепрограммы пакета РТРС-1 (Первый мультиплекс) жителям села Арка в Охотском районе Хабаровского края. Профилактические работы будут проводиться каждый день с 09:00 до 17:00 по местному времени. При этом общая продолжительность отключений сигнала не должна превысить трёх часов.
— В ходе профилактических мероприятий специалисты будут тестировать системы электроснабжения оборудования, регулировать и изменять параметры передатчиков и антенно-фидерных устройств. О перебоях с вещанием уведомлены телеканалы и радиостанции — приостановка будет проходить в то время, когда в эфире нет важных сообщений. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время, — сообщили в филиале РТРС.