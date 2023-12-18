Жителей трёх районов Хабаровского края ждут перебои с теле- и радиовещанием

— В ходе профилактических мероприятий специалисты будут тестировать системы электроснабжения оборудования, регулировать и изменять параметры передатчиков и антенно-фидерных устройств. О перебоях с вещанием уведомлены телеканалы и радиостанции — приостановка будет проходить в то время, когда в эфире нет важных сообщений. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время, — сообщили в филиале РТРС.