В Краснодарский край придет экстремальное потепление, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, на юг России снова будет поступать хорошо прогревшийся воздух, и осадки перейдут в небольшие дожди, а температура воздуха превысит уровень климатической нормы.
Во вторую половину недели на Кубани и в Крыму до +11… +16 градусов.
Напомним, накануне на улицы Краснодара вышла спецтехника: по данным краснодарского Гидрометцентра, за сутки выпало 7 мм снега, а высота покрова составила 3 см.
Коммунальщики посыпали реагентами основные мосты и путепроводы, дороги первой очереди, а также чистили снег около остановок, на пешеходных переходах и тротуарах.