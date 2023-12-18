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В Краснодарский край придет экстремальное потепление

К концу декабря на Кубани ожидается до +16 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +11° 7 м/с 84% 739 мм рт. ст. +11°
Источник: АиФ

В Краснодарский край придет экстремальное потепление, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, на юг России снова будет поступать хорошо прогревшийся воздух, и осадки перейдут в небольшие дожди, а температура воздуха превысит уровень климатической нормы.

Во вторую половину недели на Кубани и в Крыму до +11… +16 градусов.

Напомним, накануне на улицы Краснодара вышла спецтехника: по данным краснодарского Гидрометцентра, за сутки выпало 7 мм снега, а высота покрова составила 3 см.

Коммунальщики посыпали реагентами основные мосты и путепроводы, дороги первой очереди, а также чистили снег около остановок, на пешеходных переходах и тротуарах.