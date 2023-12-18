Красноярцам не рекомендуют есть готовые салаты

Свыше 90% из выявленных нарушений приходятся на микробиологические показатели — КМАФАнМ, бактерии группы кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, а также плесневые грибы, дрожжи, золотистый стафилококк,
Специалисты также напоминают, что готовые салаты считаются самым опасным блюдом.
"Особенно салаты с мясом, птицей, сыром, морепродуктами, да и просто овощные салаты, заправленные майонезом или соусами, представляют собой практически идеальную среду для размножения бактерий, в которой эти процессы ускоряются в десятки раз.
При нарушении условий хранения или сроков годности, количество бактерий возрастает в геометрической прогрессии, в результате чего салаты довольно часто становятся причиной кишечной инфекции или пищевого отравления" — говорят сотрудники ведомства.