Долгий сон по выходным полезен для здоровья

Они обнаружили, что у тех, кто недосыпал в течение недели, но смог отдохнуть лишние два часа в субботу или воскресенье, вероятность сердечного приступа или инсульта была на 63% ниже. А у работников, которые получали менее шести часов сна в сутки в течение недели и не наверстывали упущенное в выходные, был гораздо более высокий уровень сердечно-сосудистых заболеваний.