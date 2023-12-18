Долгий сон по выходным полезен для здоровья

Они обнаружили, что у тех, кто недосыпал в течение недели, но смог отдохнуть лишние два часа в субботу или воскресенье, вероятность сердечного приступа или инсульта была на 63% ниже. А у работников, которые получали менее шести часов сна в сутки в течение недели и не наверстывали упущенное в выходные, был гораздо более высокий уровень сердечно-сосудистых заболеваний.
Достаточный сон — от семи до восьми часов в сутки для большинства людей — защищает от проблем с сердцем. Он снижает воздействие гормонов стресса на организм, предохраняя кровеносные сосуды от воспаления. Но последние исследования показывают, что обходиться меньшим количеством не проблема — до тех пор, пока вы наверстываете упущенное в выходные дни.
Предыдущие исследования также показывали, что дополнительный час или два сна по выходным могут предотвратить ожирение и депрессию, сообщает Daily Mail.
По словам нанкинских исследователей: «Наверстывание упущенного сна в выходные дни связано с низким риском стенокардии, инсульта и сердечных заболеваний — особенно у тех, у кого короткая продолжительность сна в течение недели».