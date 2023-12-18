Врач предупредила, что соль провоцирует сердечно-сосудистые заболевания

Российский врач Наталья Шарафилова в интервью «5 каналу» предупредила, что чрезмерное употребление соли может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания.
Она пояснила, что подразумевается не только соль, которая добавляется в момент приготовления еды, но также и содержащаяся в хлебе и другой продукции. Врач обратила внимание на то, что консервы, которые продаются в магазинах, содержат большое количество соли.
Специалист отметила, что соль используется в качестве консерванта, заметив, что людям, у которых есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям или же имеющим такие болезни, следует исключить из своего рациона соль. Врач подчеркнула, что соль при попадании в сосудистое русло в большом количестве, удерживает жидкость, нагружая сосудистое русло.
— Она создает условия для повышения артериального давления, что может привести к гипертонической болезни.
Кроме того, Шарафилова сказал, что по причине чрезмерного употребления соли увеличивается риск артериальной гипертонии.