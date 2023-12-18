На этой неделе узбекистанцев ожидает переменчивая погода

В период 19—21 декабря температура воздуха ночью понизится до 0…-5, по северу — до −5…-10, днем — до +2…+7, что на 2−3 градуса ниже нормальных значений для этого периода. .С 22 декабря начнется повышение температуры, в дневные часы воздух прогреется до +7…+9 градусов. Потепление продолжится и в следующие выходные.