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На этой неделе узбекистанцев ожидает переменчивая погода

После теплой погоды в понедельник во вторник в некоторых регионах пройдут дожди со снегом, а к пятнице вновь потеплеет.
Сейчас в Ричмонде: +12° 7 м/с 94% 739 мм рт. ст. +11°
Источник: Uznews

По данным Узгидромета, в понедельник днем на территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня воздух прогреется до +8…+13 градусов.

Лишь на северо-западные районы республики ожидается вторжение новой порции влажного воздуха. По Республике Каракалпакстан и Хорезмской области местами пройдет небольшой снег.

Во вторник, 19 декабря, влажные и относительно холодные воздушные массы распространятся на всю территорию Узбекистана. По большинству областей республики пройдут осадки в виде дождя и снега. По Бухарской, Навоийской областям небольшие осадки возможны лишь в ночные и утренние часы. По югу республики и областям Ферганской долины сохранится погода без осадков.

20—22 декабря на территории республики ожидается погода без осадков, лишь в среду, 20 декабря, в отдельных предгорных и горных районах республики сохранятся осадки, преимущественно в виде снега.

В период 19—21 декабря температура воздуха ночью понизится до 0…-5, по северу — до −5…-10, днем — до +2…+7, что на 2−3 градуса ниже нормальных значений для этого периода. .С 22 декабря начнется повышение температуры, в дневные часы воздух прогреется до +7…+9 градусов. Потепление продолжится и в следующие выходные.

Местами по республике ожидается туман. 18—19 декабря в отдельных районах возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

В столице в понедельник установится погода без осадков, температура воздуха составит +9…+11 градусов. Во вторник временами пройдет небольшой дождь, возможен переход в снег. Ветер восточный 5−10 м/с с усилением до 12−15 м/с. Температура ночью составит +1…+3, днем — +3…+5 градусов.

20—22 декабря ожидается погода без осадков, в ночные и утренние часы возможен туман.

Преобладающая температура ночью составит −2…+1, днем 20 декабря — +3…+5, 21—22 декабря постепенно повысится до +7…+9 градусов.