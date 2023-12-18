На этой неделе узбекистанцев ожидает переменчивая погода

По данным Узгидромета, в понедельник днем на территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня воздух прогреется до +8…+13 градусов.
Лишь на северо-западные районы республики ожидается вторжение новой порции влажного воздуха. По Республике Каракалпакстан и Хорезмской области местами пройдет небольшой снег.
Во вторник, 19 декабря, влажные и относительно холодные воздушные массы распространятся на всю территорию Узбекистана. По большинству областей республики пройдут осадки в виде дождя и снега. По Бухарской, Навоийской областям небольшие осадки возможны лишь в ночные и утренние часы. По югу республики и областям Ферганской долины сохранится погода без осадков.
В период
Местами по республике ожидается туман.
В столице в понедельник установится погода без осадков, температура воздуха составит +9…+11 градусов. Во вторник временами пройдет небольшой дождь, возможен переход в снег. Ветер восточный 5−10 м/с с усилением до 12−15 м/с. Температура ночью составит +1…+3, днем — +3…+5 градусов.
Преобладающая температура ночью составит −2…+1, днем 20 декабря — +3…+5,