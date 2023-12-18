Врач рассказал, почему дети чаще болеют микоплазменной пневмонией

Российский микробиолог Альберт Болатчиев рассказал в интервью изданию «Известия», почему дети чаще взрослых болеют микоплазменной пневмонией.
Специалист обратил внимание на то, что, если говорить про возрастной диапазон, где чаще всего встречается микоплазменная пневмония, то речь про возраст от 5 до 30 лет. По его словам, в указанном возрастном диапазоне указанная инфекция протекает с благоприятным прогнозом. При этом он подчеркнул, что, если заболевают дети до 5 лет, то тяжелое течение болезни может быть чаще и протекать с дыхательной недостаточностью.