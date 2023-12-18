Врач рассказал, почему дети чаще болеют микоплазменной пневмонией

Специалист обратил внимание на то, что, если говорить про возрастной диапазон, где чаще всего встречается микоплазменная пневмония, то речь про возраст от 5 до 30 лет. По его словам, в указанном возрастном диапазоне указанная инфекция протекает с благоприятным прогнозом. При этом он подчеркнул, что, если заболевают дети до 5 лет, то тяжелое течение болезни может быть чаще и протекать с дыхательной недостаточностью.