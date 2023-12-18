Синоптик Колесов рассказал о новом циклоне, который принес в Петербург оттепель

По словам специалиста, период оттепели в городе не Неве будет не таким уж и продолжительным. Плюсовая температура продержится еще два дня, а потом пойдет на понижение.
Причиной резкого потепления стало прохождение через регион нового циклона. Колесов пообещал петербуржцам ветреную и сырую погоду. Западный ветер снова усилится до 15 метров в секунду, но уже 20 декабря температура воздуха начнет ползти вниз и приблизится к отметке 0 градусов.
Колесов рассказал, что формирующийся высотный циклон над Скандинавией заблокирует прямую дорогу циклонов с Атлантики и вынос в регион теплого воздуха. По словам специалиста, отдельные оттепели не должны стать критическими для снежного покрова.