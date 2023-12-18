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Синоптик Колесов рассказал о новом циклоне, который принес в Петербург оттепель

Новый циклон принес в Петербург оттепель, но ненадолго. Об этом рассказал в своем telegram-канале синоптик Александр Колесов.
Сейчас в Ричмонде: +12° 7 м/с 94% 739 мм рт. ст. +11°

По словам специалиста, период оттепели в городе не Неве будет не таким уж и продолжительным. Плюсовая температура продержится еще два дня, а потом пойдет на понижение.

Причиной резкого потепления стало прохождение через регион нового циклона. Колесов пообещал петербуржцам ветреную и сырую погоду. Западный ветер снова усилится до 15 метров в секунду, но уже 20 декабря температура воздуха начнет ползти вниз и приблизится к отметке 0 градусов.

Колесов рассказал, что формирующийся высотный циклон над Скандинавией заблокирует прямую дорогу циклонов с Атлантики и вынос в регион теплого воздуха. По словам специалиста, отдельные оттепели не должны стать критическими для снежного покрова.