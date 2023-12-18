Министр здравоохранения Башкирии с утра проверил работу поликлиник Уфы

«Пришли без предупреждения, прошли по пути, который хорошо известен каждому пациенту — термометрия на входе, гардероб, инфомат, кабинет врача. Намеренно сделали это в понедельник, в восемь утра. Самое пиковое время. В поликлинике онкоцентра на улице Шафиева многолюдно. Сюда приезжают пациенты со всей республики. Обратил внимание на соблюдение пропускного режима, наличие антисептиков, работу рециркуляторов и, конечно, очередность. Ежедневно через приемный покой РКОД проходит в среднем 70−100 человек. Пообщался с пациентами, вместе с 71-летним жителем Кумертау частично прошел путь пациента, который приехал на госпитализацию. После посещения медучреждения сделал ряд замечаний главному врачу, на месте решили несколько организационных моментов по оптимизации распределения потоков пациентов. Есть над чем работать», — сообщил итоги медицинского рейда министр.