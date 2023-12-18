Василий Голубев: На Дону завершают работы по восстановлению низковольтных распределительных сетей

По его словам, повторные отключения произошли из-за падения обледеневших деревьев.
В настоящее время, по данным диспетчерских служб, без электроснабжения остается около 1000 человек в семи населенных пунктах. Задействовано 115 бригад энергетиков в составе 431 человека и 195 единиц спецтехники.
Обо всех нарушениях электроснабжения и обнаруженных новых повреждениях энергообъектов жителей просят сообщать по единым круглосуточном телефонам контакт-центров компании «Россети» 8−800−220−0−220 и «Донэнерго» 8−800−222−05−50.