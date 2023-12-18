Фонд капремонта Приморья выполнил план на 2023 год только наполовину

О работе регионального оператора отчитался новый и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае Алексей Юманов. Предыдущий врио руководителя Михаил Клепцов буквально на днях покинул свой пост. Кадровые перестановки в организации — одна из мер, направленных на повышение эффективности работы, рассказал министр ЖКХ Приморья Виталий Блоцкий. Причины для жестких решений более чем весомые: из 370 работ, запланированных на 2023 год в 167 многоквартирных домах региона, еще 187 — не выполнены. При этом фонд не до сих пор полностью не завершил работы по программам на 2021 и 2022 годы.