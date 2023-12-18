Фонд капремонта Приморья выполнил план на 2023 год только наполовину

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае выполнил план на 2023 год только на 49%, при этом у организации остались «долги» за два предыдущих года. Об этом стало известно на заседании комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.
О работе регионального оператора отчитался новый и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае Алексей Юманов. Предыдущий врио руководителя Михаил Клепцов буквально на днях покинул свой пост. Кадровые перестановки в организации — одна из мер, направленных на повышение эффективности работы, рассказал министр ЖКХ Приморья Виталий Блоцкий. Причины для жестких решений более чем весомые: из 370 работ, запланированных на 2023 год в 167 многоквартирных домах региона, еще 187 — не выполнены. При этом фонд не до сих пор полностью не завершил работы по программам на 2021 и 2022 годы.
У депутатов к работе фонда также накопилось немало вопросов. Как отметила Надежда Телелюева, претензионная работа фондом часто велась «из-под палки» после привлечения прокуратуры, а подрядчиков на объектах категорически не хватает. В качестве примера депутат привела дом на Верхнепортовой, 76а, где подрядчик на несколько месяцев задержал работы по ремонту кровли, в результате люди до сих пор мерзнут в своих квартирах, а стены жилья покрыты плесенью.
«Некоторые подрядчики по-русски говоря “нахватали” объектов, делают сначала выгодные, а потом невыгодные. И в результате — не успевают», — отмечает член комитета по экономической политике и собственности.
В качестве варианта решения проблемы фонда депутат Алексей Козиций предложил министерству ЖКХ перенять опыт других городов, таких как Новосибирск, где не один, а сразу два региональных оператора.
«Понимаю, насколько сложно у нас работать: регион большой, у нас и города, и сельские территории, и военные городки, где большой износ домов, и объекты культурного наследия. Закон позволяет региону создавать два фонда, и люди сами смогут выбирать тот, который работает эффективнее. В результате будет конкуренция на рынке, и вырастет качество и скорость выполнения работ», — подчеркнул Козицкий.