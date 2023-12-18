Депздрав Москвы сообщил о замедлении роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19

«Прием пациентов происходит в мельцеровских, индивидуальных боксах. В новом комплексе ИКБ № 1 всего 12 боксов, а сама больница рассчитана на 1 тыс. коек. Пока идет осмотр и оформление пациента, машина ожидает врача. В это время к каждому боксу может подъехать следующая машина с пациентом. Таким образом, нахождение на территории одновременно до 24 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или нештатной ситуацией», — пояснили в пресс-службе.