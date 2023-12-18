Челябинскую область накроет атлантическое тепло: будет +4, после умеренных снегопадов пойдет дождь

По предварительным расчетам, ночью 21 декабря будет от нуля до минус 5, днем в четверг от минус 1 до плюс 4 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде снега, переходящего в дождь. Ветер южной четверти 7−12 м/c.