Челябинскую область накроет атлантическое тепло: будет +4, после умеренных снегопадов пойдет дождь

Челябинскую область на этой неделе накроет атлантическое тепло, пройдут небольшие и умеренные снегопады, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ночью 19 декабря ожидается минус 10−15, при прояснении — до 21 градуса. Днем во вторник будет минус 5−10, на крайнем западе — до минус 2. В ближайшие сутки облачно с прояснением, местами небольшой снег, ветер юго-западный 3−8 м/с.
Ночью 20 декабря будет минус 8−13, преимущественно без осадков. Днем в среду от минус 4 до плюс 1 градуса, облачно с прояснением, небольшой, кое-где умеренный снег. Ветер юго-западный, южный 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с.
По предварительным расчетам, ночью 21 декабря будет от нуля до минус 5, днем в четверг от минус 1 до плюс 4 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде снега, переходящего в дождь. Ветер южной четверти 7−12 м/c.
В Челябинске ночью 19 декабря минус 12−14, слабый снег; 20 декабря — минус 10−12; 21 декабря — минус 3−5. Днем во вторник ожидается минус 7−9, среду — минус 2−4, снег, четверг — от минус до плюс 1.