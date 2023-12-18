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На СВО погиб рядовой Александр Балабанов из Пермского края

Военнослужащего похоронят в Березниках 19 декабря.
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Источник: Reuters

Рядовой Александр Балабанов из Пермского края погиб на СВО.

Об этом сообщает администрация Березников. Дата и обстоятельства гибели бойца не уточняются. Известно, что он был убит при исполнении служебного долга.

«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Викторовича», — говорится в сообщении властей на официальной странице в соцсети «Вконтакте».

Военнослужащего похоронят 19 декабря в Березниках. Прощание пройдёт в местном КДЦ. Панихида начнётся в 11.00.

Напомним, 17 декабря стало известно о гибели на СВО ещё одного военнослужащего из Пермского края — жителя Чердынского округа Ивана Микова. Он отправился на спецоперацию вслед за своим старшим братом.