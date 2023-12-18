На СВО погиб рядовой Александр Балабанов из Пермского края

Рядовой Александр Балабанов из Пермского края погиб на СВО.
Об этом сообщает администрация Березников. Дата и обстоятельства гибели бойца не уточняются. Известно, что он был убит при исполнении служебного долга.
«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Викторовича», — говорится в сообщении властей на официальной странице в соцсети «Вконтакте».
Военнослужащего похоронят 19 декабря в Березниках. Прощание пройдёт в местном КДЦ. Панихида начнётся в 11.00.
Напомним, 17 декабря стало известно о гибели на СВО ещё одного военнослужащего из Пермского края — жителя Чердынского округа Ивана Микова. Он отправился на спецоперацию вслед за своим старшим братом.