Погода на неделю: с 19 по 24 декабря 2023 в Перми и Пермском крае ожидается потепление и дожди

В четверг, 21 декабря, ночью и днем температура воздуха на юге Пермского края будет держаться на уровне +1…+3 градусов. В центральной и северной частях региона температурный фон ночью −5…0, в Перми около −1. Днем будет от −2 до +2. В этот день может быть перекрыт суточный максимум 1968 года, когда было +1,7 градуса. Выпадет небольшой и умеренный мокрый снег, на юге дождь.