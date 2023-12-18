Погода на неделю: с 19 по 24 декабря 2023 в Перми и Пермском крае ожидается потепление и дожди

Пермский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Перми и Пермском крае на эту неделю с 19 по 24 декабря 2023.
На этой неделе на смену сильным морозам первой половины декабря 2023 в Пермский край придет продолжительная волна тепла с несколькими пиками. В некоторых районах пройдут дожди и мокрый снег. Прогноз погоды на неделю с 19 по 24 декабря 2023 опубликовал Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ночью во вторник, 19 декабря, температура воздуха в Пермском крае ожидается на уровне −11…-6 градусов, в Перми около −8. Днем потеплеет до −7…-2, в Перми до −4 градусов. Выпадет небольшой, местами умеренный снег.
В среду, 20 декабря, в Пермском крае прогнозируется облачная погода с умеренным снегом. В дневные часы на востоке региона ожидается сильный снег, на юге к вечеру — мокрый снег. Ночью столбики термометров опустятся до −9…-4 градусов, в Перми до −5. Днем возможна оттепель до +1…+2 градусов. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый до 15 метров в секунду. Возможен гололед, предупреждают синоптики.
В четверг, 21 декабря, ночью и днем температура воздуха на юге Пермского края будет держаться на уровне +1…+3 градусов. В центральной и северной частях региона температурный фон ночью −5…0, в Перми около −1. Днем будет от −2 до +2. В этот день может быть перекрыт суточный максимум 1968 года, когда было +1,7 градуса. Выпадет небольшой и умеренный мокрый снег, на юге дождь.
В пятницу, 22 декабря, в Перми и Пермском крае сохранится теплая погода с мокрым снегом. Температура воздуха ночью опустится до −3…+2, в Перми до 0…+2. Днем воздух прогреется до −1…+3, в Перми до +2. И новь может быть перекрыт суточный максимум 1936 года.
По предварительному прогнозу, в выходные дни, 23 и 24 декабря, в Перми и Пермском крае ожидается очередное похолодание. В субботу осадки прекратятся, а в воскресенье очередной циклон принесет снегопады.