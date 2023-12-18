Опытом федерального правительства поделятся с кузбасскими властями

В феврале следующего года в Кузбассе откроют филиал Координационного центра Правительства РФ. Специалисты центра будут обмениваться информационными и аналитическими материалами с кузбассовцами, а также по необходимости консультировать.
«У нас уже наработан позитивный опыт взаимодействия с регионами в вопросах экспертной поддержки их социально-экономического развития. Координационные центры как новый формат помогают решать насущные задачи, планировать и осуществлять реализацию самых разных проектов, направленных на развитие экономики и социальной сферы регионов и повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны», — сказал руководитель Аналитического центра при Правительстве РФ Константин Калинин.
Эксперты Аналитического центра при Правительстве РФ также поучаствуют в организации и мониторинге реализации госпрограмм и различных проектов развития региона. Ещё эксперты помогут прогнозировать динамику основных показателей социально-экономического развития.