Только 2% семей в Волгоградской области могут позволить хороший автомобиль

Регионом-лидером в стране по доступности нового авто стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там 59,6% семей могут купить машину за 1 миллион и 28,8% семей — железного коня за 2,6 миллиона рублей. Также в тройке Магаданская область (соответственно 50,4% и 20,9%) и Чукотский автономный округ (48,5% и 23,6%). Среди регионов Южного федерального округа наивысшее место в рейтинге заняла Астраханская область, которая расположилась на 41-м месте. 14% астраханских семей могут купить и содержать авто за 1 миллион, 4,1% — за 2,6 миллиона рублей.