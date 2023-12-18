Только 2% семей в Волгоградской области могут позволить хороший автомобиль

Далеко не каждая волгоградская семья может себе позволить купить новую машину в кредит. Волгоградская область оказалась в шестом десятке рейтинга по доступности покупки и содержания автомобиля. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на «РИА Рейтинг».
Эксперты отметили, что по сравнению с 2022 годом российский авторынок ожил в 2023-м. В 1,5 раза выросли продажи отечественных и китайских машин. На треть выросло и число автокредитов.
Только в Волгоградской области показатель доступности машин для жителей крайне низкий. 12,1% волгоградских семей могут себе позволить купить в кредит и содержать автомобиль стоимостью 1 миллион рублей. Регион занимает 55-е место в стране. И только 2,3% семей в Волгоградской области могут купить машину за 2,6 миллиона рублей.
— Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке кредита в три года. Помимо кредита учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других, — уточняют авторы рейтинга.
Регионом-лидером в стране по доступности нового авто стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там 59,6% семей могут купить машину за 1 миллион и 28,8% семей — железного коня за 2,6 миллиона рублей. Также в тройке Магаданская область (соответственно 50,4% и 20,9%) и Чукотский автономный округ (48,5% и 23,6%). Среди регионов Южного федерального округа наивысшее место в рейтинге заняла Астраханская область, которая расположилась на 41-м месте. 14% астраханских семей могут купить и содержать авто за 1 миллион, 4,1% — за 2,6 миллиона рублей.