Режим «черного неба» в Челябинске, Коркино, Карабаше и Златоусте продлен до 20 декабря

Режим «черного неба» в Челябинске, Коркино, Карабаше и Златоусте продлен до утра среды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, наблюдаются в регионе с вечера 6 декабря.
«В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 10.00 20 декабря в Челябинске, Коркино, Карабаше и Златоусте действует предупреждение о НМУ первой степени», — сообщается на сайте местного ЦГМС.
Ночью 19 декабря в Челябинской области ожидается минус 10−15, при прояснении — до 21 градуса. Днем во вторник будет минус 5−10, на крайнем западе — до минус 2. В ближайшие сутки облачно с прояснением, местами небольшой снег, ветер юго-западный 3−8 м/с.
Ночью 20 декабря будет минус 8−13, преимущественно без осадков. Днем в среду от минус 4 до плюс 1 градуса, облачно с прояснением, небольшой, кое-где умеренный снег. Ветер юго-западный, южный 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с.