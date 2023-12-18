Режим «черного неба» в Челябинске, Коркино, Карабаше и Златоусте продлен до 20 декабря

Ночью 19 декабря в Челябинской области ожидается минус 10−15, при прояснении — до 21 градуса. Днем во вторник будет минус 5−10, на крайнем западе — до минус 2. В ближайшие сутки облачно с прояснением, местами небольшой снег, ветер юго-западный 3−8 м/с.