Как россияне оценивают запрет школьникам использовать телефоны на уроках

При этом треть (32%) россиян ограничивает использование гаджетов детьми дома. 24% безуспешно пытаются это сделать, так как дети все равно проводят много времени перед экранами телефонов. 11% разрешают брать электронные устройства в руки только после выполнения домашнего задания. Лишь 4% выбрали в качестве ответа вариант, что у их детей нет гаджетов.