Как россияне оценивают запрет школьникам использовать телефоны на уроках

Редакция Новостей Mail.ru узнала, как россияне относятся к нововведению. Как оказалось, за обсуждением этого закона следили чуть больше половины опрошенных (61%), около трети россиян «что-то слышали» о данных поправках в закон «Об образовании».
84% респондентов поддерживают закон о запрете использования гаджетов во время уроков в школе. Не поддерживают введение такого ограничения 9% россиян. Большая часть (83%) из тех, кто не поддерживает законодательные ограничения согласна с тем, что стоит добавить возможность применять гаджеты для поиска нужной информации или образовательных приложений.
По мнению 6% респондентов, время использования гаджетов должно регулироваться на уровне конкретных классов и учебных учреждений. Еще 6% участников опроса убеждены, что школьники могут использовать шпаргалки с помощью телефонов, поэтому стоит исключить их из учебного процесса.
При этом треть (32%) россиян ограничивает использование гаджетов детьми дома. 24% безуспешно пытаются это сделать, так как дети все равно проводят много времени перед экранами телефонов. 11% разрешают брать электронные устройства в руки только после выполнения домашнего задания. Лишь 4% выбрали в качестве ответа вариант, что у их детей нет гаджетов.
Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail.ru 13 и 14 декабря. В опросе приняли участие более 14 тысяч человек из 50 регионов России. 55% респондентов составили мужчины, 45% — женщины.