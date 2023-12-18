В Волгограде простились с кавалером Георгиевского креста Анатолием Львовым

Сегодня, 18 декабря, в Волгограде проводили в последний путь 40-летнего героя спецоперации на Украине Анатолия Львова. Военнослужащий за время службы был неоднократно отмечен высокими наградами, в том числе орденом Мужества и Георгиевским крестом за отвагу, проявленную на поле боя. Сам он родом из Волгоградской области, но проживал с семьей в Перми.