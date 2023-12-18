Елочные базары в Санкт-Петербурге в 2023 году: Полный список адресов по районам города

Северная столица уже принарядилась к новогодним праздникам: на Дворцовой площади 20 декабря засветится сотнями огоньков главная елка города, в этот же день праздничные деревья появятся дома и у тысячи горожан, так как откроются специализированные базары. Если искусственные елки можно нарядить и раньше, то вот с живыми деревьями все сложнее.
Елочные базары в Санкт-Петербурге в 2023 году будут открыты более чем по 60 адресам в разных районах города: например, в Василеостровском их будет два, в Выборгском — шесть, Красносельском — семь. Купить живую елку к Новому году в Санкт-Петербурге можно будет вплоть до 1 января — базары будут работать по 31 декабря включительно.
— Под сезонную торговлю живых елок предпринимателям предоставляются городские участки по договорам аренды и под размещение нестационарных торговых объектов, — пояснили в пресс-службе правительства Петербурга. — Также новогодние и елочные базары в Санкт-Петербурге в 2023 году могут быть размещены на землях частной собственности, а также администрациями районов Санкт-Петербурга в рамках ярмарочной деятельности.
Елочные базары в Санкт-Петербурге в 2023 году
Адмиралтейский район:
— набережная канала Грибоедова, участок 7 (на пересечении с Садовой улицей).
Василеостровский район:
— улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корп.1, литера А).
— улица Кораблестроителей, участок 128 (у дома 31, корп. 2, литера Б).
Выборгский район:
— проспект Луначарского, участок 83 (юго-западнее пересечения с улицей Есенина).
— улица Сикейроса, участок 17 (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина).
— улица Хошимина, участок 18 (северо-западнее дома 13, корпус 1, литера А).
— 2-й Муринский проспект, участок 56 (северо-западнее пересечения с Институтским пр.).
— 2-й Муринский проспект, участок 27 (юго-восточнее дома 2/40, литера А по проспекту Тореза).
— проспект Художников, участок 109 (юго-западнее пересечения с пр. Луначарского).
Калининский район:
— улица Ольги Форш (юго-западнее дома 15, корп. 1, лит. А по ул. Ольги Форш).
— проспект Просвещения, участок 105 (северо-восточнее дома 86, корп. 1, лит. А по пр. Просвещения).
— Бестужевская улица (угол Бестужевской ул. и Замшиной ул.).
— Замшина улица (севернее дома 27, корп. 1, лит. А по Замшиной ул.).
— проспект Культуры, участок 2 (юго-западнее дома 21 корп. 1, литера А по пр. Культуры).
— Гражданский проспект (восточнее дома 84, литера А по Гражданскому проспекту).
Кировский район:
— Автовская улица, участок 129 (у дома 3).
— проспект Ветеранов, д. 78 (угол пр. Ветеранов и ул. Солдата Корзуна).
— перекрёсток пр. Ветеранов и ул. Лени Голикова, возле дома 53.
— улица Лени Голикова, участок 134 (у дома 27, литера А).
— проспект Ветеранов, участок 186 (у дома 101 по пр. Ветеранов).
— улица Стойкости, участок 160 (северо-западнее дома 38, корпус 1, литера А).
Колпинский район:
— поселок Понтонный, Заводская улица, напротив дома 18, лит. А (у ж-д. платформы) — поселок Понтонный, улица Судостроителей, участок 1 (у дома 35 по Южной ул.).
— город Колпино, бульвар Трудящихся, участок 1 (северо-восточнее дома 35, корп.1, лит. А по бульвару Трудящихся).
Красногвардейский район.
— проспект Энтузиастов, участок 1 (северо-западнее дома 45, корпус 1, литера А по проспекту Энтузиастов).
— Среднеохтинский проспект, участок 1 (южнее дома 23, литера А по Среднеохтинскому проспекту).
— проспект Ударников, участок 1 (северо-восточнее дома 30/23, литера А по Индустриальному проспекту).
— проспект Металлистов, участок 1 (восточнее дома 17, литера А по шоссе Революции).
— проспект Металлистов, участок 1 (юго-западнее дома 19/30, литера А по проспекту Металлистов).
— улица Стахановцев, участок 1 (западнее дома 10, корпус 3, литера А по улице Стахановцев).
— Пискаревский проспект, участок 69 (северо-восточнее дома 39, литера А по Пискаревскому проспекту).
— Индустриальный проспект, участок 111 (юго-западнее дома 27, литера А по Индустриальному проспекту).
— Заневский проспект, участок 98 (у дома 45, литера А, по Заневскому проспекту).
— Таллинская улица дом 7, литера Л.
Красносельский район:
— проспект Маршала Жукова, участок 22 (напротив дома 35).
— улица Адмирала Трибуца, участок 15 (северо-восточнее ул. Адмирала Трибуца и Адмирала Коновалова).
— улица Маршала Захарова, участок 35 (у дома 31).
— город Красное Село, проспект Ленина, участок 88 (восточнее дома 22, литера А по ул. Освобождения).
— проспект Ветеранов, участок 38 (у дома 140).
— муниципальный округ Горелово, территория Торики, Аннинское шоссе, участок 26 (кольцо автобуса 442).
— город Красное Село, Театральная улица, участок 5 (севернее дома 6, литера А).
Кронштадтский район.
— Кронштадт, улица Карла Маркса, участок 3 (юго-западнее дома 12, литера А).
Московский район:
— Варшавская улица, участок 181 (у дома 29, корп. 1, литера А).
— улица Ленсовета, участок 174 (у дома 56, литера А).
— улица Ленсовета, участок 175 (напротив дома 9/24, литера А).
— Новоизмайловский проспект, участок 148 (у дома 42, корпус 1).
— Бассейная улица, участок 182 (у дома 65 по Бассейной улице).
— Краснопутиловская улица, участок 119 (северо-восточнее дома 96, литера А).
— Краснопутиловская улица, участок 133 (южнее дома 66, корпус 2, литера).
— Пулковское шоссе, участок 130 (у дома 13, корпус 1).
— проспект Юрия Гагарина, участок 175 (западнее дома 20, корпус 7, литера А).
Невский район:
— Искровский проспект, участок 20 (западнее дома 14).
— улица Крыленко, участок 33 (западнее дома 21, корп. 1, лит. С1).
— улица Седова, участок 17 (восточнее дома 99, корп. 1, лит. А).
— проспект Солидарности, участок 26 (северо-восточнее дома 11, корп. 1, лит. А).
— проспект Елизарова, участок 27 (восточнее дома 30).
Петроградский район:
— Пионерская улица, дом 2 (угол Большой Пушкарской улицы).
Приморский район:
— проспект Сизова, участок 8 (юго-западнее пересечения с пр. Королева).
— улица Уточкина, дом 3, корп. 1.
— Серебристый бульвар, у дома 20.
— Вербная улица, дом 19.
— Вербная улица, участок 2 (юго-западнее пересечения с Новоколомяжским пр.).
— Коннолахтинский проспект, участок 5 (южнее дома 2).
Пушкинский район:
— Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, участок 6 (у д. 17/4 на перекрестке с Туровской ул.).
Фрунзенский район:
— Будапештская улица, участок 291 (юго-западнее дома 12/100, литера А по улице Ярослава Гашека).
— улица Олеко Дундича, участок 64 (юго-восточнее дома 34, корпус 1, литера А по улице Олеко Дундича).