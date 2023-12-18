Елочные базары в Санкт-Петербурге в 2023 году: Полный список адресов по районам города

Елочные базары в Санкт-Петербурге в 2023 году будут открыты более чем по 60 адресам в разных районах города: например, в Василеостровском их будет два, в Выборгском — шесть, Красносельском — семь. Купить живую елку к Новому году в Санкт-Петербурге можно будет вплоть до 1 января — базары будут работать по 31 декабря включительно.