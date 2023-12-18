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Елочные базары в Санкт-Петербурге в 2023 году: Полный список адресов по районам города

20 декабря откроются елочные базары в Санкт-Петербурге в 2023 году. Публикуем полный список, где можно купить новогоднее дерево.
Источник: Комсомольская правда

Северная столица уже принарядилась к новогодним праздникам: на Дворцовой площади 20 декабря засветится сотнями огоньков главная елка города, в этот же день праздничные деревья появятся дома и у тысячи горожан, так как откроются специализированные базары. Если искусственные елки можно нарядить и раньше, то вот с живыми деревьями все сложнее.

Елочные базары в Санкт-Петербурге в 2023 году будут открыты более чем по 60 адресам в разных районах города: например, в Василеостровском их будет два, в Выборгском — шесть, Красносельском — семь. Купить живую елку к Новому году в Санкт-Петербурге можно будет вплоть до 1 января — базары будут работать по 31 декабря включительно.

— Под сезонную торговлю живых елок предпринимателям предоставляются городские участки по договорам аренды и под размещение нестационарных торговых объектов, — пояснили в пресс-службе правительства Петербурга. — Также новогодние и елочные базары в Санкт-Петербурге в 2023 году могут быть размещены на землях частной собственности, а также администрациями районов Санкт-Петербурга в рамках ярмарочной деятельности.

Елочные базары в Санкт-Петербурге в 2023 году

Адмиралтейский район:

— набережная канала Грибоедова, участок 7 (на пересечении с Садовой улицей).

Василеостровский район:

— улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корп.1, литера А).

— улица Кораблестроителей, участок 128 (у дома 31, корп. 2, литера Б).

Выборгский район:

— проспект Луначарского, участок 83 (юго-западнее пересечения с улицей Есенина).

— улица Сикейроса, участок 17 (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина).

— улица Хошимина, участок 18 (северо-западнее дома 13, корпус 1, литера А).

— 2-й Муринский проспект, участок 56 (северо-западнее пересечения с Институтским пр.).

— 2-й Муринский проспект, участок 27 (юго-восточнее дома 2/40, литера А по проспекту Тореза).

— проспект Художников, участок 109 (юго-западнее пересечения с пр. Луначарского).

Калининский район:

— улица Ольги Форш (юго-западнее дома 15, корп. 1, лит. А по ул. Ольги Форш).

— проспект Просвещения, участок 105 (северо-восточнее дома 86, корп. 1, лит. А по пр. Просвещения).

— Бестужевская улица (угол Бестужевской ул. и Замшиной ул.).

— Замшина улица (севернее дома 27, корп. 1, лит. А по Замшиной ул.).

— проспект Культуры, участок 2 (юго-западнее дома 21 корп. 1, литера А по пр. Культуры).

— Гражданский проспект (восточнее дома 84, литера А по Гражданскому проспекту).

Кировский район:

— Автовская улица, участок 129 (у дома 3).

— проспект Ветеранов, д. 78 (угол пр. Ветеранов и ул. Солдата Корзуна).

— перекрёсток пр. Ветеранов и ул. Лени Голикова, возле дома 53.

— улица Лени Голикова, участок 134 (у дома 27, литера А).

— проспект Ветеранов, участок 186 (у дома 101 по пр. Ветеранов).

— улица Стойкости, участок 160 (северо-западнее дома 38, корпус 1, литера А).

Колпинский район:

— поселок Понтонный, Заводская улица, напротив дома 18, лит. А (у ж-д. платформы) — поселок Понтонный, улица Судостроителей, участок 1 (у дома 35 по Южной ул.).

— город Колпино, бульвар Трудящихся, участок 1 (северо-восточнее дома 35, корп.1, лит. А по бульвару Трудящихся).

Красногвардейский район.

— проспект Энтузиастов, участок 1 (северо-западнее дома 45, корпус 1, литера А по проспекту Энтузиастов).

— Среднеохтинский проспект, участок 1 (южнее дома 23, литера А по Среднеохтинскому проспекту).

— проспект Ударников, участок 1 (северо-восточнее дома 30/23, литера А по Индустриальному проспекту).

— проспект Металлистов, участок 1 (восточнее дома 17, литера А по шоссе Революции).

— проспект Металлистов, участок 1 (юго-западнее дома 19/30, литера А по проспекту Металлистов).

— улица Стахановцев, участок 1 (западнее дома 10, корпус 3, литера А по улице Стахановцев).

— Пискаревский проспект, участок 69 (северо-восточнее дома 39, литера А по Пискаревскому проспекту).

— Индустриальный проспект, участок 111 (юго-западнее дома 27, литера А по Индустриальному проспекту).

— Заневский проспект, участок 98 (у дома 45, литера А, по Заневскому проспекту).

— Таллинская улица дом 7, литера Л.

Красносельский район:

— проспект Маршала Жукова, участок 22 (напротив дома 35).

— улица Адмирала Трибуца, участок 15 (северо-восточнее ул. Адмирала Трибуца и Адмирала Коновалова).

— улица Маршала Захарова, участок 35 (у дома 31).

— город Красное Село, проспект Ленина, участок 88 (восточнее дома 22, литера А по ул. Освобождения).

— проспект Ветеранов, участок 38 (у дома 140).

— муниципальный округ Горелово, территория Торики, Аннинское шоссе, участок 26 (кольцо автобуса 442).

— город Красное Село, Театральная улица, участок 5 (севернее дома 6, литера А).

Кронштадтский район.

— Кронштадт, улица Карла Маркса, участок 3 (юго-западнее дома 12, литера А).

Московский район:

— Варшавская улица, участок 181 (у дома 29, корп. 1, литера А).

— улица Ленсовета, участок 174 (у дома 56, литера А).

— улица Ленсовета, участок 175 (напротив дома 9/24, литера А).

— Новоизмайловский проспект, участок 148 (у дома 42, корпус 1).

— Бассейная улица, участок 182 (у дома 65 по Бассейной улице).

— Краснопутиловская улица, участок 119 (северо-восточнее дома 96, литера А).

— Краснопутиловская улица, участок 133 (южнее дома 66, корпус 2, литера).

— Пулковское шоссе, участок 130 (у дома 13, корпус 1).

— проспект Юрия Гагарина, участок 175 (западнее дома 20, корпус 7, литера А).

Невский район:

— Искровский проспект, участок 20 (западнее дома 14).

— улица Крыленко, участок 33 (западнее дома 21, корп. 1, лит. С1).

— улица Седова, участок 17 (восточнее дома 99, корп. 1, лит. А).

— проспект Солидарности, участок 26 (северо-восточнее дома 11, корп. 1, лит. А).

— проспект Елизарова, участок 27 (восточнее дома 30).

Петроградский район:

— Пионерская улица, дом 2 (угол Большой Пушкарской улицы).

Приморский район:

— проспект Сизова, участок 8 (юго-западнее пересечения с пр. Королева).

— улица Уточкина, дом 3, корп. 1.

— Серебристый бульвар, у дома 20.

— Вербная улица, дом 19.

— Вербная улица, участок 2 (юго-западнее пересечения с Новоколомяжским пр.).

— Коннолахтинский проспект, участок 5 (южнее дома 2).

Пушкинский район:

— Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, участок 6 (у д. 17/4 на перекрестке с Туровской ул.).

Фрунзенский район:

— Будапештская улица, участок 291 (юго-западнее дома 12/100, литера А по улице Ярослава Гашека).

— улица Олеко Дундича, участок 64 (юго-восточнее дома 34, корпус 1, литера А по улице Олеко Дундича).