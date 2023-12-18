В Перми откроется «Новогодняя фабрика чудес»

На мастер-классах можно будет сделать новогоднюю игрушку из керамики, раскрасить шоппер или гипсовую фигурку, изготовить волшебное перо на нитке и другие разнообразные елочные игрушки и подарки. Большинство мастер-классов — бесплатные, на некоторых нужно оплатить стоимость расходных материалов.