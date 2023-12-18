В Перми откроется «Новогодняя фабрика чудес»

23 и 24 декабря на Заводе Шпагина пройдет фестиваль «Новогодняя фабрика чудес» — одно из завершающих событий программы празднования 300-летия Перми.
В корпусе «Точка кипения» откроются лавка чудес, мастерская Деда Мороза, Скатерть-самобранка, зона мастер-классов, а также пройдут розыгрыши подарков, музыкальные паузы, перфомансы, игровые программы и спектакли. На фестивале состоятся шествия Деда Мороза и Снегурочки, перформансы и хороводы.
На втором этаже здания разместится творческая мастерская для детей «Комната сказок» с игровыми программами и кукольными спектаклями.
На мастер-классах можно будет сделать новогоднюю игрушку из керамики, раскрасить шоппер или гипсовую фигурку, изготовить волшебное перо на нитке и другие разнообразные елочные игрушки и подарки. Большинство мастер-классов — бесплатные, на некоторых нужно оплатить стоимость расходных материалов.