Новый год 2024 пройдет без снега и мороза в Беларуси

И вновь в Беларусь пришла погода в стиле «зима-лето», когда по картинке с улиц городов невозможно определить, какой сейчас месяц. Одни одеты в межсезонную одежду, смельчаки даже могут в майке пройтись, а кто-то еще пуховики не снял. И все бы ничего, привычное дело, но народ ждет на Новый год сказочную погоду, а грязь под ногами не из рождественских сказок.
Что обещают в ближайшие дни?
На 19 декабря по прогнозу pogoda.by погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения. Температура будет +2..+8.
В следующие двое суток —
На Новый год ждем плюсовую температуру
Но тенденция уже понятна. Хоть синоптики и не дают официальных прогнозов более чем на шесть суток, все идет к тому, что и на Новый год будет такая погода.
Сайты долгосрочных прогнозов показывают, что в Минске и Гомеле 31 декабря будет +3, в Бресте и Гродно +6, и даже в Витебске и Могилев, где обычно похолоднее, ждут +1. Возможен снег с дождем.
Мы уже рассказывали, что какими бы ни были скачки температуры в Беларуси в декабре, а в последний раз мороз 31 декабря в Минске был аж в 2015 году — минус 8. В последние пять лет дневная температура была плюсовой: от +1 до +3.
Например, 31 декабря 2020 года в Минске температура поднялась до +3,3. Постарались северо-атлантические воздушные массы, которые поступали с Западной Европы. Это вам не холодные арктические массы, которые несут морозы.
И сейчас, как мы сказали выше, балом правит теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения.
Декабрь — месяц, когда в норме оттепели
В общем, по наблюдениям синоптиков, декабрь — это месяц с неустойчивой погодой. В течение декабря обычно отмечается 13−20 дней с оттепелью. По многолетним наблюдениям, температура воздуха должна понижаться от первой декады к третьей. Но в последние годы, как мы уже говорили, Новый год приходит плюсовой.
В декабре 2019-го Белгидромет сообщал, что в 26% лет самой холодной бывает первая декада, в 33% лет — вторая декада, в 41% лет — третья декада.
Средняя по Беларуси температура воздуха за первый зимний месяц 2021 года составила −3,5 градуса, что ниже климатической нормы на 0,2. Декабрь 2021 года охарактеризовался тем, что впервые за 9 лет средняя температура воздуха за месяц была ниже нормы, до этого последовательно 8 лет с 2013 по 2020 года отмечались положительные отклонения среднемесячной температуры воздуха.
Средняя по Беларуси температура воздуха за декабрь 2022 года составила −2,8, что ниже климатической нормы на 0,3. В еще памятном декабре 2022-го по наблюдениям синоптиков очень холодными были первая и вторая декады (средняя температура −4,1 и −5,0). А третья декада выдалась очень теплой со средней температурой воздуха равной 0,5.
В этом году тепло с атлантическими воздушными массами пришло уже во второй декаде.
Так что, если кому-то очень хочется настоящей зимы, то нужно договариваться с Дедом Морозом, который приходит не со стороны Атлантики, а из Арктики.