Новый год 2024 пройдет без снега и мороза в Беларуси

И вновь в Беларусь пришла погода в стиле «зима-лето», когда по картинке с улиц городов невозможно определить, какой сейчас месяц. Одни одеты в межсезонную одежду, смельчаки даже могут в майке пройтись, а кто-то еще пуховики не снял. И все бы ничего, привычное дело, но народ ждет на Новый год сказочную погоду, а грязь под ногами не из рождественских сказок.