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В следующем году в Краснодаре обновят свыше 58 километров дорог

В 2024 году в Краснодаре запланировали обновить более 58 километров дорожного полотна на 44 участках.
В следующем году в Краснодаре обновят свыше 58 километров дорог
Источник: Администрация Краснодарского края

Операции будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

В конце 2023 года планируют начать подготовительные работы на 10 участках, протяженностью 10 километров. При необходимости в некоторых местах также обновят тротуары, бордюры, дорожные отметки и знаки.

Дорожному строительству мы уделяем не меньше внимания, чем социальному.

Евгений Наумов

Нацпроект реализуется в крае с 2017 года. За это время отремонтировали свыше 470 километров полотна, из них более 60 километров обновили в нынешнем году.

Ранее «МК на Кубани» писал, что недалеко от Новороссийска при строительстве дороги нашли древнее захоронение.

нацпроекты