В следующем году в Краснодаре обновят свыше 58 километров дорог

Операции будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
В конце 2023 года планируют начать подготовительные работы на 10 участках, протяженностью 10 километров. При необходимости в некоторых местах также обновят тротуары, бордюры, дорожные отметки и знаки.
Дорожному строительству мы уделяем не меньше внимания, чем социальному.
Нацпроект реализуется в крае с 2017 года. За это время отремонтировали свыше 470 километров полотна, из них более 60 километров обновили в нынешнем году.
Ранее «МК на Кубани» писал, что недалеко от Новороссийска при строительстве дороги нашли древнее захоронение.