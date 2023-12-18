Готовность к Новому году на финишной прямой. Елочные базары заработали в Бресте

В Бресте 17 декабря заработали елочные базары. Торговля живыми новогодними деревьями развернулась на 11 площадках. С 26 декабря добавятся еще три локации. Самый главный символ зимних праздников можно купить в центральной части города и в микрорайонах. Корреспонденты БЕЛТА оценили ассортимент на елочных базарах, а заодно разузнали, что продавцы предлагают для украшения елки.
В Брестском лесхозе в последнее время наблюдают повышение спроса на живые новогодние деревья.
«В позапрошлом году продали около 2 тыс. елочек, в прошлом году — 2,8 тыс. В этом году рассчитываем реализовать не меньшее количество. Когда появились искусственные елки, многие отдавали им предпочтение, потому что можно несколько раз использовать, не оставляют мусора. Но все-таки у живой елочки и запах, и вид другой. Люди потихонечку стали переходить на живые новогодние деревья», — поделился наблюдениями главный лесничий Брестского лесхоза Геннадий Телипко.
Новогодние деревья выращивают на специально отведенных плантациях. Заготавливать ели и сосны специалисты начинают за пару дней до открытия елочных базаров. Пополняют запасы по мере реализации вечнозеленого товара. Также покупателям предлагают приобрести елки в кадках и хвойные букеты. Трудностей с выбором живых новогодних елок возникнуть не должно. Помимо елочных базаров их можно купить в каждом лесничестве и лесхозе. Например, двое приятелей остановили свой выбор на торговой площадке Брестского лесхоза на ул. Кобринской. Предпочтение отдали елке в кадке.
Особое удовольствие купить хвою именно на ярмарке, где царит предпраздничное оживление. Наибольшим спросом пользуются деревья высотой 1−2 м. Немало и тех, кто покупает миниатюрную елочку до 1 м. Владельцы частных домов могут позволить себе зеленую красавицу повыше — около 3 м.
Кирилл и Ольга признались, что елку готовы были поставить еще в начале декабря, поэтому с большим нетерпением ждали открытия елочных базаров. «С елкой сразу появляется атмосфера новогодних праздников. Не покупаем искусственную, потому что натуральная оставляет в квартире запах хвои», — рассказали молодые люди. Украшают свою елку они небанально: вешают на лапки огоньки и деньги. «Это наша маленькая традиция. Верим, что таким образом привлечем финансовую удачу. Вешаем все валюты, которые удается найти: белорусские, доллары, евро», — пояснили брестчане.
Несмотря на будний день и слякотную погоду посетителей на елочном базаре на ул. Гоголя достаточно. Некоторые пока присматриваются, другие сразу покупают, а кто-то делает заказ не попозже.
«Сегодня из 30 поставленных за несколько часов елочек мы реализовали около 15. Плюс некоторые покупатели сказали, что подойдут попозже вместе с родными, — заметил работник Брестского лесхоза Юрий Тимошук. — Обращают больше всего внимание на пушистость елочек, высоту, свежесть. Надо хорошо посмотреть, чтобы не было поломанных веточек, особенно внизу».
Галина Никитична всегда покупает метровую елочку, потому что в однокомнатной квартире не так много места.
«Она у меня как раз в уголочек вписывается. Все время ставлю живые елки. Эту традицию мне передали мои родители. Натуральная елка наполняет квартиру свежестью. А запах какой! Украшаю игрушками 1950-х годов, которые достались от моей мамы. Получается такая связь с прошлым, с детством родителей», — поделилась женщина.
С открытием елочных базаров продавцы новогодних украшений ожидают больший спрос на игрушки, гирлянды и другие аксессуары. Пока же большинство брестчан и гостей областного центра приобретали иллюминацию для оформления интерьера.
«Очень модная гирлянда на леске “Роса”, а еще — пучки. Также для елки сейчас берут гирлянды постоянного горения с мерцанием, чтобы свет не напрягал глаза. В этом году больше люди отдают предпочтение однотонным гирляндам: теплому желтому, холодному белому, голубому. Цветные мало берут», — обратил внимание продавец Дмитрий.
По его наблюдениям, брестчане стали чаще покупать наружную иллюминацию, которой украшают фасады домов, елки, туи.
По восточному календарю 2024-й будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Чтобы его расположить к себе и привлечь удачу, знатоки советуют отдать предпочтение буйству красок, еще лучше — красному и золотистому. Судя по всему, брестчане к рекомендации прислушались.
«Спрашивают красивые, необычные игрушки, мы их и привезли. Есть у нас игрушки в стиле ретро: олень, лошадка, снежинка, звезда, веночек. По цветовой гамме предпочтения самые разные. Кто-то сразу же называет цвет, который бы ему хотелось, а кто-то просит помочь в выборе. Чаще всего спрашивают красный, золотистый, серебристый, поэтому этот товар ставим на самое видное место. Пастельные цвета тоже спрашивают, но меньше», — подчеркнула продавец Наталья.
К слову, с 16 декабря государственная лесная охрана перешла на усиленный режим работы, чтобы пресечь незаконные рубки елей и сосен. Нарушителям грозят штрафы, которые в разы превышают стоимость новогодних деревьев на елочных базарах.
«Приятно, что наши люди стали более дисциплинированными. Незаконные рубки теперь скорее неприятное исключение», — резюмировал главный лесничий Брестского лесхоза.
Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,
фото Вадима ЯКУБЁНКА.