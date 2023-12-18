Готовность к Новому году на финишной прямой. Елочные базары заработали в Бресте

«В позапрошлом году продали около 2 тыс. елочек, в прошлом году — 2,8 тыс. В этом году рассчитываем реализовать не меньшее количество. Когда появились искусственные елки, многие отдавали им предпочтение, потому что можно несколько раз использовать, не оставляют мусора. Но все-таки у живой елочки и запах, и вид другой. Люди потихонечку стали переходить на живые новогодние деревья», — поделился наблюдениями главный лесничий Брестского лесхоза Геннадий Телипко.