Умер Пухляш из Little Big, вызвавший на дуэль в Анапе танцующий фонтан

О смерти любимца публики и знаменитого Пухляша стало известно вечером 18 декабря. Тело Дмитрия Красилова обнаружили его близкие. Накануне мужчина принимал участие в съемках очередного шоу, а затем пожаловался на плохое самочувствие и уехал домой. После этого шоумен перестал выходить на связь и обеспокоенный коллеги решили проведать знаменитость. Но на стук и звонки никто не отреагировал.
Дверь в квартиру Красилова пришлось взламывать спасателям. Когда удалось попасть в квартиру, Дмитрий Красилов уже не подавал признаков жизни. Сейчас на месте работают следователи, но криминальный характер смерти пока исключается.
Краснодарская публика познакомилась с Пухляшом несколько лет назад. Харизматичный танцор приехал в краевой центр для проведения телесъемок. В столице Кубани он устроил танцевальный баттл и отметился местном караоке-клубе.
Вообще, Краснодарский край Красилов любил. Вместе с семьей отдыхал в Анапе. Локации курорта засветились в соцсетях звезды. Он даже вызвал на танцевальный поединок одну из достопримечательностей Анапы — фонтан на центральной набережной. Видео появилось с двигающимся в такт светомузыкального фонтана вмиг стало вирусным и еще долго мелькало в городских пабликах.
"Друзья срочно участвуем в батле: Димас против танцующих фонтанов! Срочно отправляй смс на номер 8−926-….!) Или можешь просто поставить смайлик, за кого ты больше переживал и болел! Ну, а нам удачи и до встречи во втором раунде! — подписал тогда видео Пухляш.
Эксперты уже высказали мнения, что могло привести молодого мужчину к смерти. Медики считают, что это из-за болезни сердца, а также из-за проблем с лишним весом.
Для всех близких звезды новость стала шоком. Дмитрий Красилов старался не жаловаться на здоровье и вел активную жизнь. Он был одним из самых известных танцоров страны. Занимался постановкой шоу. У Дмитрия Красилова были запланированы масштабные мероприятия под Новый год.