Умер Пухляш из Little Big, вызвавший на дуэль в Анапе танцующий фонтан

"Друзья срочно участвуем в батле: Димас против танцующих фонтанов! Срочно отправляй смс на номер 8−926-….!) Или можешь просто поставить смайлик, за кого ты больше переживал и болел! Ну, а нам удачи и до встречи во втором раунде! — подписал тогда видео Пухляш.