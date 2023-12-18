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Южный циклон идёт в Молдову: Он несёт тепло до +14 градусов и солнце — на Новый год зацветет сирень и яблони

Синоптики обещают неделю неустойчивой погоды — детальный прогноз на неделю.
Сейчас в Ричмонде: +15° 7 м/с 39% 744 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

Холодные ночи и неустойчивая погода днем, но без ожидаемого перед праздниками снега, передают синоптики Государственной гидрометеорологической службы.

Южный циклон идёт в Молдову.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в стране ожидается около 0 градусов ночью и до 14 градусов тепла днем. Наиболее холодно будет в северном регионе.

Неделя знаменуется началом астрономической зимы или зимнего солнцестояния 21 декабря — самым коротким днем 2023 года, и в течение трёх месяцев, до весеннего равноденствия, продолжительность светлого дня начинает постепенно увеличиваться, пока не станет равной ночи.