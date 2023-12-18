Южный циклон идёт в Молдову: Он несёт тепло до +14 градусов и солнце — на Новый год зацветет сирень и яблони

Холодные ночи и неустойчивая погода днем, но без ожидаемого перед праздниками снега, передают синоптики Государственной гидрометеорологической службы.
Южный циклон идёт в Молдову.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в стране ожидается около 0 градусов ночью и до 14 градусов тепла днем. Наиболее холодно будет в северном регионе.
Неделя знаменуется началом астрономической зимы или зимнего солнцестояния 21 декабря — самым коротким днем 2023 года, и в течение трёх месяцев, до весеннего равноденствия, продолжительность светлого дня начинает постепенно увеличиваться, пока не станет равной ночи.