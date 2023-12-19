Что произошло в Иркутске в ночь на 19 декабря 2023 года: последние новости

Иркутянин сменил фамилию и переехал жить в другой город, чтобы не платить алименты. У него накопился долг, за что его привлекли к административной ответственности. Однако вместо оплаты, он решил перестать выходить на связь. Тогда его объявили в исполнительный розыск.