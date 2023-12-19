Что произошло в Иркутске в ночь на 19 декабря 2023 года: последние новости

Как рассказал заммэра-председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков, расписание автобусов в Новый год 2024 в Иркутске будет в режиме выходного дня. Также стало известно, что автобусы, трамваи и троллейбусы 31 декабря будут работать до полуночи.
Иркутянин сменил фамилию и переехал жить в другой город, чтобы не платить алименты. У него накопился долг, за что его привлекли к административной ответственности. Однако вместо оплаты, он решил перестать выходить на связь. Тогда его объявили в исполнительный розыск.
В Забайкалье заметили новую схему мошенничества. Жертвами становятся водители, которые попали в ДТП. Виновник аварии под видом того, что торопится, предлагает вызвать аварийных комиссаров и составить протокол с ними. Вот только страховые выплаты приходят мизерные.