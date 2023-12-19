Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 19 декабря

Традиционно с 1 января по всей стране индексируются коммунальные тарифы. «Водоконал» рассказал, сколько придется платить за холодную воду хабаровчанам. Постановление подписали еще 29 ноября, и на его основании как раз изменится стоимость услуг водоснабжения и водоотведения. Больше придется платить и за подвоз ресурса к частному сектору.
В Хабаровском крае выполнили все задержанные рейсы по маршруту Хабаровск-Охотск. Их задерживали из-за непогоды целую неделю — с 7 по 14 декабря, но за минувшие три дня, с 15 числа, удалось отправить больше 500 человек, ждавших вылета. Теперь в ожидании остались 55 человек — это те, кто не может улететь в Аян и обратно.
А Магадан завалило снегом. За неделю в городе выпало больше 43 миллиметров осадков при декабрьской норме на неделю в 27 миллиметров. И это все с 7 по 15 декабря. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но средств не хватает. Поэтому было решено срочно закупить еще две единицы техники.