Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 19 декабря

В Хабаровском крае выполнили все задержанные рейсы по маршруту Хабаровск-Охотск. Их задерживали из-за непогоды целую неделю — с 7 по 14 декабря, но за минувшие три дня, с 15 числа, удалось отправить больше 500 человек, ждавших вылета. Теперь в ожидании остались 55 человек — это те, кто не может улететь в Аян и обратно.