Аномальная погода ожидается в январе и феврале: к чему готовиться

Известный синоптик Евгений Тишковец рассказал, что оставшаяся часть зимы удивит россиян. Так, вместо трескучих морозов ожидается оттепель.
Специалист рассказал, что в течение января и февраля будут идти смешанные осадки. В Приморье возможны ледяные дожди. Это произойдет из-за оттепели, которая придет в январе и феврале.
Тишковец отметил, что в январе ожидается теплее нормы на 3−4 градуса, а в феврале — на 3−4 градуса. Это будет способствовать раннему приходу весны.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье пришли аномальные морозы. В ближайшие дни температура воздуха может опуститься до −43 градусов.