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Аномальная погода ожидается в январе и феврале: к чему готовиться

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря, ФедералПресс. Синоптики призвали россиян готовиться к новым аномальным погодным сюрпризам в январе и феврале. По прогнозу специалистов, они будут наблюдаться во всех российских регионах.
Сейчас в Ричмонде: +5° 5 м/с 38% 754 мм рт. ст. +4°
Зима
Источник: РИА "Новости"

Известный синоптик Евгений Тишковец рассказал, что оставшаяся часть зимы удивит россиян. Так, вместо трескучих морозов ожидается оттепель.

Специалист рассказал, что в течение января и февраля будут идти смешанные осадки. В Приморье возможны ледяные дожди. Это произойдет из-за оттепели, которая придет в январе и феврале.

Тишковец отметил, что в январе ожидается теплее нормы на 3−4 градуса, а в феврале — на 3−4 градуса. Это будет способствовать раннему приходу весны.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье пришли аномальные морозы. В ближайшие дни температура воздуха может опуститься до −43 градусов.