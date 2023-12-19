В Кузбассе к праздникам подготовлено более 600 зимних спортивных площадок

«На новогодних каникулах спортивно-оздоровительные объекты будут работать без выходных, чтобы жители региона могли всей семьей провести длинные выходные активно. Прокат спортинвентаря будет бесплатным для детей участников СВО, из многодетных и малообеспеченных семей и детей, имеющих инвалидность. Несовершеннолетние, студенты очной формы обучения и пенсионеры смогут воспользоваться этой услугой за полцены», — сказал Сергей Цивилев.