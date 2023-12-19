В Кузбассе к праздникам подготовлено более 600 зимних спортивных площадок

На новогодних каникулах кузбассовцев ждут более 600 зимних спортивных площадок: 115 катков, 143 хоккейных коробки, 244 лыжные трассы и 133 поля для мини-футбола. Также для взрослых и детей запланировано более 600 мероприятий.
«На новогодних каникулах спортивно-оздоровительные объекты будут работать без выходных, чтобы жители региона могли всей семьей провести длинные выходные активно. Прокат спортинвентаря будет бесплатным для детей участников СВО, из многодетных и малообеспеченных семей и детей, имеющих инвалидность. Несовершеннолетние, студенты очной формы обучения и пенсионеры смогут воспользоваться этой услугой за полцены», — сказал Сергей Цивилев.
Кузбассовцев ждёт много мероприятий. Так, состоятся традиционные муниципальные спортивные новогодние турниры, соревнования по лыжным гонкам на призы Деда Мороза, игры «ГТО» с Дедом Морозом, рождественские Кубки, старты и всевозможные акции. Подробнее о работе зимних площадок можно узнать на сайтах муниципалитетов и в местных визит-центрах.