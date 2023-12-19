С 2024 года в Приморье заработает программа развития беспилотной авиации

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Приморье прошли испытательные полеты нового беспилотника. Аппарат взлетает сразу на один метр от земли. Машина полностью находится в автоматическом режиме. После поворотов и крена БПЛА сразу стабилизируется.