Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

С 2024 года в Приморье заработает программа развития беспилотной авиации

Минпромторгу края поручили заняться разработкой необходимой инфраструктуры.
Источник: Комсомольская правда

Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время инвестпослания рассказал, когда в крае начнет действовать программа развития беспилотной авиации. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По словам главы региона, программа начнет действовать с 2024 года. Министерству промышленности и торговли Приморья уже поручили проработать необходимые шаги для развития производства и создания инфраструктуры.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Приморье прошли испытательные полеты нового беспилотника. Аппарат взлетает сразу на один метр от земли. Машина полностью находится в автоматическом режиме. После поворотов и крена БПЛА сразу стабилизируется.

О том, что край начнет выпускать собственные беспилотники, стало известно еще в 2022 году.