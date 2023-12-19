С 2024 года в Приморье заработает программа развития беспилотной авиации

Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время инвестпослания рассказал, когда в крае начнет действовать программа развития беспилотной авиации. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По словам главы региона, программа начнет действовать с 2024 года. Министерству промышленности и торговли Приморья уже поручили проработать необходимые шаги для развития производства и создания инфраструктуры.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Приморье прошли испытательные полеты нового беспилотника. Аппарат взлетает сразу на один метр от земли. Машина полностью находится в автоматическом режиме. После поворотов и крена БПЛА сразу стабилизируется.
О том, что край начнет выпускать собственные беспилотники, стало известно еще в 2022 году.