Зимний Хабаровск: фотографии ночного города

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Конечно, к Новому году станет еще красивее из-за украшений, но даже сейчас уже можно насладиться зимними видами. Как выглядит город вечером, когда все только возвращаются домой с работы, можете увидеть в нашем фоторепортаже.
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Конечно, к Новому году станет еще красивее из-за украшений, но даже сейчас уже можно насладиться зимними видами. Как выглядит город вечером, когда все только возвращаются домой с работы, можете увидеть в нашем фоторепортаже.