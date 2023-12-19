В Волгоградской области поднялась цена борщевого набора

Как сообщает Волгоградстат, за минувшую неделю увеличилась стоимость продуктов для борща. Например, цена на белокочанную капусту выросла на 4,8%, на морковь — на 6,5%, репчатый лук — на 2,4%, картофель — на 0,1%.
Согласно данным на 11 декабря, за килограмм капусты волгоградцы заплатят 29,47 рубля, за лук — 25,32 рубля, морковь — 32,13 рубля, а за картофель — 23,08 рубля.
А вот свекла, напротив, подешевела на 0,5%, ее стоимость составила 30,52 рубля.
Помимо этого, увеличилась стоимость говядины на 0,5%, свинины — на 0,1%.