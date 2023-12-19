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В Волгоградской области поднялась цена борщевого набора

Увеличилась стоимость продуктов, которые входят в состав национального блюда.
Источник: МК.RU Волгоград

Как сообщает Волгоградстат, за минувшую неделю увеличилась стоимость продуктов для борща. Например, цена на белокочанную капусту выросла на 4,8%, на морковь — на 6,5%, репчатый лук — на 2,4%, картофель — на 0,1%.

Согласно данным на 11 декабря, за килограмм капусты волгоградцы заплатят 29,47 рубля, за лук — 25,32 рубля, морковь — 32,13 рубля, а за картофель — 23,08 рубля.

А вот свекла, напротив, подешевела на 0,5%, ее стоимость составила 30,52 рубля.

Помимо этого, увеличилась стоимость говядины на 0,5%, свинины — на 0,1%.