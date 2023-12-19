«Столото»: иркутянин выиграл 24 миллиона и не идет за деньгами

Как рассказали в пресс-службе «Столото», тираж состоялся 15 декабря, но счастливчик получать деньги почему-то не спешит:
«Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр “Столото”. Известно лишь, что счастливчик купил билет за 100 рублей в мобильном приложении “Столото”. Интересно, что сибиряку удалось выиграть внушительный суперприз, не отгадав ни одного числа».
Напомним, согласно правилам лотереи «Все или ничего», игроку надо отметить в билете 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все числа или не угадает ни одного.