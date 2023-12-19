В Хороле малолетние «Гринчи» решили украсть новогоднее настроение у местных жителей

Недолго простояла нетронутой главная ель на центральной площади села Хороль. Трем несовершеннолетним братьям, возвращаясь из школы домой, совсем нечем было заняться. Они решили прихватить с собой украшения с новогоднего дерева, но не учли, что за их деяниями вскоре будет наблюдать все село и сам глава округа — на площади установлены камеры видеонаблюдения, сообщает ИА PrimaMedia.
Школьники использовали шары вместо футбольного мяча, а часть украшений спрятали за пазуху. Новогодний вандализм вызвал бурую негодования у местных жителей, а глава округа Алексей Губайдуллин, совсем как школьный директор, вызвал «героев дня» с родителями к себе на разговор, иначе пригрозил написать заявление в полицию. Встреча прошла результативно — несовершеннолетним хулиганам нашли полезное занятие.
«Полдня после школы три брата предоставлены сами себе. Договорился с директором спортивной школы, что завтра всех троих запишут в секции. Двое выбрали волейбол, один — самбо. Тренеры будут ждать их с мамой. Надеюсь, направим энергию братьев в нужное русло», — сообщил Алексей Губайдуллин в своем ТГ-канале.