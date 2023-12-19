В Хороле малолетние «Гринчи» решили украсть новогоднее настроение у местных жителей

Недолго простояла нетронутой главная ель на центральной площади села Хороль. Трем несовершеннолетним братьям, возвращаясь из школы домой, совсем нечем было заняться. Они решили прихватить с собой украшения с новогоднего дерева, но не учли, что за их деяниями вскоре будет наблюдать все село и сам глава округа — на площади установлены камеры видеонаблюдения, сообщает ИА PrimaMedia.