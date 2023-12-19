На юге Красноярского края отменили автобусы: причина

По информации синоптиков, во вторник, 19 декабря, в центральных и южных районах Красноярского края особенно морозно. Местами столбик термометра опустится ниже −44 градусов. Кроме того, синоптики обещают сильный ветер с порывами до 18 м/с и гололед.