На юге Красноярского края отменили автобусы: причина

«Движение автобусов на межпоселковых маршрутах временно приостановлено в связи с сильными морозами до −45 градусов. Перевозка пассажиров осуществляется исключительно внутри населенного пункта Каратузское», — сообщили в управлении.
По информации синоптиков, во вторник, 19 декабря, в центральных и южных районах Красноярского края особенно морозно. Местами столбик термометра опустится ниже −44 градусов. Кроме того, синоптики обещают сильный ветер с порывами до 18 м/с и гололед.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Новосибирске из-за морозов стали реже ходить автобусы.