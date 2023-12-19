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В Самаре планируют построить транспортно-пересадочный узел на Барбошиной поляне

Самарский эксперт рассказал о развитии территории в районе Барбошиной поляны.
Источник: Комсомольская правда

Специалист рассказал, какие приоритеты в строительство дорожных объектов в Самаре будут в 2024 году. В частности, Андрей Сазонов отметил строительство ТПУ в районе Барбошиной поляны.

Согласно полученным данным, горожане часто размышляют о строительстве метро на территории Барбошиной поляны или в микрорайоне Крутые Ключи. При этом, эксперт считает такую идею нереализуемой в нынешних условиях. Приоритетом в строительстве транспортных объектов в 2024 году останется станция метро «Театральная».

Кроме того, в следующем году на территории Барбошиной поляны планируют обустроить транспортно-пересадочный узел.

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