В Самаре планируют построить транспортно-пересадочный узел на Барбошиной поляне

Согласно полученным данным, горожане часто размышляют о строительстве метро на территории Барбошиной поляны или в микрорайоне Крутые Ключи. При этом, эксперт считает такую идею нереализуемой в нынешних условиях. Приоритетом в строительстве транспортных объектов в 2024 году останется станция метро «Театральная».