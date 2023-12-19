В Самаре планируют построить транспортно-пересадочный узел на Барбошиной поляне

Специалист рассказал, какие приоритеты в строительство дорожных объектов в Самаре будут в 2024 году. В частности, Андрей Сазонов отметил строительство ТПУ в районе Барбошиной поляны.
Согласно полученным данным, горожане часто размышляют о строительстве метро на территории Барбошиной поляны или в микрорайоне Крутые Ключи. При этом, эксперт считает такую идею нереализуемой в нынешних условиях. Приоритетом в строительстве транспортных объектов в 2024 году останется станция метро «Театральная».
Кроме того, в следующем году на территории Барбошиной поляны планируют обустроить транспортно-пересадочный узел.