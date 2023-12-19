Стало известно, сколько мигрантов работает в новосибирском транспорте

— Сегодня на муниципальном автобусном автотранспортном предприятии фактически нет иностранных граждан среди водителей. А в «Горэлектротранспорте» у нас сегодня по статистике 11,5% мигрантов. По некоммерческим перевозчикам у нас такой информации нет, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Юрьевич.