Стало известно, сколько мигрантов работает в новосибирском транспорте

Жителям Новосибирска рассказали, сколько мигрантов работает водителями в общественном транспорте. Данную тему в беседе с КП-Новосибирск поднял заместитель руководителя Управления пассажирских перевозок города Михаил Никулин.
— Сегодня на муниципальном автобусном автотранспортном предприятии фактически нет иностранных граждан среди водителей. А в «Горэлектротранспорте» у нас сегодня по статистике 11,5% мигрантов. По некоммерческим перевозчикам у нас такой информации нет, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Юрьевич.
Иностранных граждан принимают на работу, если они соответствуют всем необходимым требованиям для выполнения перевозок, отметил замруководителя Управления пассажирских перевозок. То есть конкретные ограничения для них не введены.